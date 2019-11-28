长途巴士翻覆 受伤女生父：巴士公司不闻不问

（早报讯）前往吉隆坡的长途巴士深夜行驶途中突翻覆，20多乘客急逃生，女学生锁骨骨折。

近日面簿流传一则贴文，一名男子莫西丁在面簿发文，指自己的女儿和朋友乘坐长途巴士前往马国吉隆坡，途中发生交通事故，巴士公司至今不闻不问。

这起车祸发生在上周六（23日）凌晨时分。根据他的贴文，女儿和朋友乘坐的是22日晚上7时30分的巴士，从黄金坊巴士总站前往吉隆坡成功时代广场（Berjaya Times Square），并打算在24日返回新加坡。

莫西丁说，接近凌晨时分，巴士在行驶途中，于柔佛州巴莪（Pagoh）市郊突然失控冲出快速公路，最后翻覆在一片漆黑的草丛中。

他的女儿哈妮莎（21岁，学生）于事发隔天也在面簿贴上现场照片，只见马国消拯队出动救人，现场也有不少乘客正在等待救援。

据知，事发时巴士上有20多名乘客，哈妮莎和朋友就坐在司机后两排的座位。在巴士翻覆前，原本正在熟睡中的哈妮莎忽然感到一阵剧烈摇晃。

“巴士从一个车道‘甩到’另一个车道，司机完全没有察觉，他整个人也摇摇晃晃的，最后往左边一倒，这辆巴士跟着翻覆。”

巨大的撞击力导致哈妮莎锁骨骨折，身旁的朋友则被抛到后排，还被玻璃碎片割伤手掌。

“这时，巴士后部开始冒烟，我大喊叫司机关掉引擎，之后救援人员便抵达，打开巴士顶部的出口救出乘客。”

乘客不满巴士公司不负责任，事后也没慰问伤势。伤者父亲找上分行要见经理，却吃闭门羹，马国警方则表示巴士司机已被罚款。

据知，巴士公司后来安排另一辆巴士接送受影响的乘客，但该巴士上原本就有乘客，受伤的乘客反而没位坐，得蹲坐在地上。

哈妮莎在贴文表示，意外发生后，巴士公司没道歉也没与她联系。“我们尝试拨电联络，但找到的号码都是联系不上的。”她的父亲莫西丁甚至找上巴士公司的新加坡分行要求见经理，但取得的联络号码却一直处于关机状态。

武吉阿曼警局调查员祖奇费告诉媒体，肇事的巴士司机已经在鲁莽驾驶的罪名下被罚款300令吉。

据了解，肇事司机是一名有经验的司机，三个月前加入该公司，但早前也在其他巴士公司服务多年。