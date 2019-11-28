兀兰公园连道与电板车相撞 脚车骑士撞破头

（早报讯）电动踏板车骑士被指在兀兰公园连道飙行，脚车骑士迎面而来，双方闪避不及相撞，脚车骑士撞破额头送院。

这起事件发生于前晚10时40分左右，地点是位于兀兰12道的公园连道上。

目击者李先生（25岁，广告业）告诉STOMP，他在附近跑步时留意到一辆电动踏板车从他身旁快速骑过，时速约25公里左右。他当时注意到车上挂有车牌，因此相信骑士是有注册的。

李先生说，他过后听到碰撞的巨响，发现电动踏板车与一辆脚车相撞，脚车骑士倒在一旁的草地上。

据悉，当时天色已暗，两名骑士试图避开对方，但结果还是撞上。

李先生透露，倒卧在地的脚车骑士额头流血，一度失去意识，过后清醒过来，电动踏板车骑士则看似无大碍。

“我立即拨电呼救，但电动踏板车骑士因害怕惹上麻烦而尝试阻止我，一直叫我不要打电话。”

李先生也提到，这个公园连道过了晚上10时常有个人代步工具使用者出现，陆交局执法人员常到此巡逻。

民防部队受询时证实，一人被送往邱德拔医院接受治疗。

交通部兼卫生部高级政务部长蓝彬明医生本月4日在国会上宣布，从隔日起禁止在所有人行道使用电动踏板车，用户只能在脚踏车道和公园连道骑行。

活跃通勤法令规定，电动踏板车在公园连道骑行须遵守25公里的时速限制。