新马港澳警方合作捣毁跨国网络爱情诈骗集团

（早报讯）新加坡、马来西亚、香港及澳门四地警方联手捣毁了一个跨国互联网爱情诈骗集团，涉案金额约580万新元。

新加坡警方今天（28日）下午发文告说，新加坡警察部队商业事务局（CAD）与马来西亚皇家警察商业罪案调查局（CCID）、香港警队网络安全及科技罪案调查科（CSTCB）以及澳门治安警察局（MJP）资讯科技罪案组（ITCD）展开联合执法行动，捣毁了一个从马来西亚运作的跨国互联网爱情诈骗集团。

自今年1月起，四地警方共享在新马港澳四地发生的互联网骗案情报，相信这些案件均由一个位于马来西亚的幕后犯罪集团操控。

本月19至21日，马国商业罪案调查局在马来西亚全国连续展开数次突击行动，逮捕三名尼日利亚籍男子、11名马来西亚籍女子以及四名马来西亚籍男子，并起火了多台电信工具及膝上型电脑。这一诈骗集团相信参与了至少139起互联网爱情骗案，受害者遍布新马港澳四地，损失约580万新元。

与此同时，新加坡商业事务局也针对四名年龄介于28岁和67岁的新加坡籍女子展开调查，她们涉嫌协助将赃款转账给上述诈骗集团。新加坡警方也侦破了30起在新加坡接报的骗案，涉案金额超过26万2000元。

商业事务局局长周祥泰感谢马国警方展开此次联合执法行动中的主要逮捕行动。

“这次联合执法行动的成功，彰显了新加坡警察部队及其区域伙伴们在打击跨国诈骗时的决心，并向跨国犯罪集团发出强烈的信号——不论他们藏匿在何处，我们都将摧毁他们的犯罪网络并逮捕他们。”

新加坡警方提醒公众，在网上与陌生人交往时应该小心；若被要求汇款给素不相识者或自称政府官员时，应提高警惕。公众可上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688了解防骗知识，也可上网www.police.gov.sg/iwitness或拨打警方热线1800-255-0000向警方提供骗案线索。