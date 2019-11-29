来届大选只须轻压投票笔 就能在选票划叉

（早报讯）来届全国大选，投票站将提供可盖上叉号的投票笔。换句话说，选民无须再手动划叉，只须轻轻按压投票笔，就能在选票上划叉。

选举局今天发文告宣布，为让选举过程更便利，当局将在来届大选推出一系列新的数码服务和选举设备，包括电子登记系统、选票点算机，以及投票笔。

其中，投票笔旨在允许选民，在选票上更清楚地表明他们的票选对象。

目前，选民投票时须在黑底白字选票的白色指定范围内划叉，方可判定为有效选票。

但选举局观察到，一些年长人士无法握紧普通的笔，导致他们所划的叉号不清晰。另一些选民也可能不划叉，而是在指定范围内写上其他记号或文字。

投票笔能减少这类情况的发生。投票站日后因此将不再提供普通的笔，但选民可携带自己的笔来填写选票。

选举局强调，计票人员只要能从选票中明确看出选民的投票意向，仍会对选票进行统计，尽可能地算上每一张选票。

选举局也对投票笔进行测试，发现每支投票笔可重复使用至少2万次，即使两周没盖上笔盖墨水也不会干。投票日当天，每支投票笔只会使用五六百次。

下届大选最迟须在2021年4月举行，选区范围检讨委员会已成立。

以点算机取代人工计票 结果料提前至少一小时出炉

选举局将以两三千台选票点算机取代人工计票，选举结果预料可提前至少一小时出炉。

选票在抵达计票站后，会先由计票人员人工核查，根据选民的票选对象将选票分类。机器只负责点算分类后的选票。

按照现有的人工计票方式，两名计票人员需约200秒点算100张选票，采用计票机只需约65秒。

选举局也重申，所有投票站将在下届大选采用电子登记系统，由选举官扫描选民的身份证以完成登记。

选举局已敲定了最终采用的机器型号。所有投票站将设有两台机器，可互相备份，以免其中一台机器故障。机器也没有连接互联网，以免遭网络袭击。

为让公众更熟悉电子登记系统和投票笔，选举局将在选区范围检讨委员会的报告出炉后，在各民众俱乐部举行约40场路演。

候选人可上网领表格

选举候选人和他们的代理，日后无须再到选举局领取各种表格，可上网申请政治捐款证书、族群证明书等文件，并以电子方式支付选举按柜金。

这将让整个参选过程更加便利。例如，候选人目前要支付按柜金，须以现金、银行汇票或支票形式，向总会计署支付，或在提名当天在提名站缴付。

电子化后，他们能在网上支付，提明日当天只要携带收据即可。尽管如此，选举局仍会在提名站设总会计署的柜台，让候选人可当场支付按柜金。

其他电子服务还包括，申请委任代理、提交打印在选票上的名字和照片，以及申报选举期间所用网络宣传平台等。

尽管多数服务将电子化，但提名表格仍须是纸版文件。原因是，候选人只能在提名日当天的上午11时至12时之间提交提名表格，表格也须在宣誓官（Commissioner for Oaths）的见证下填写并签名盖章。

可是，为减少候选人在填写提名表格时出现失误，选举局将提供电子服务，让他们可提前在网上准备提名表格。

这项电子服务将在候选人填写提名表格时，检查提名人、附议者和赞成者，是否是候选人所角逐的单选区或集选区内选民名册上的合格选民。

选举局计划在约两周内，让各政党代表来试用这些新的电子服务，并提供反馈。