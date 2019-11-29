卫生科学局吁公众勿用三款含未申报成分产品

（早报讯）卫生科学局吁请公众不要购买或服用三款含未申报成分的产品，其中两款产品含有违禁成分西布曲明（sibutramine）。

卫生科学局今天（11月29日）下午发文告说，这三款产品分别为“Milan LATTE”、“CHOCO LOSE FOR FITNESS”以及“VALENTUS SlimROAST OPTIMUM Dark Roast Coffee”。

卫生科学局说，一名公众喝了“CHOCO LOSE FOR FITNESS”后，出现呼吸急促和心悸等症状；另一人喝了“VALENTUS SlimROAST OPTIMUM Dark Roast Coffee”后，感到头晕和恶心。还有一名公众喝了“Milan LATTE”后食量突然大减，对产品起疑。

当局经化验后发现，“Milan LATTE”和“CHOCO LOSE FOR FITNESS”含有违禁成分西布曲明。据悉，西布曲明原是处方药，由于服用者出现严重副作用，心脏病发和中风风险增高，卫生科学局在2010年将它列为禁药。

“VALENTUS SlimROAST OPTIMUM Dark Roast Coffee”则含有苯乙胺（Phenethylamine）。它会对大脑产生刺激作用，因此使用者或会产生依赖性，服用后也可能造成心跳加速、焦虑、幻觉等状况、肝和肾衰竭，甚至可致死。

卫生科学局劝请公众勿服用上述产品，若已服用并出现身体不适症状，或想了解自己的健康状况，应立即求医。

该局也警告商家，在本地售卖和供应含未申报药用成分产品是违法行为。违例者一旦罪成，将面对最高10万元或罚款，监禁最长两年或两者兼施。