19天大婴儿遭枕头压死 验尸庭：不幸意外

（早报讯）担心19天大的婴儿独自一人，母亲将儿放在床上，委托昏昏欲睡的父亲照料，岂料事后发现枕头压着婴儿，婴儿已不幸窒息。

事件发生在去年6月9日，19天大的宝宝乌迈尔（Muhammad Umair Bin Muhammad Raihan）被父母发现时脸色苍白，毫无意识，送院后抢救不果。

验尸庭早前针对宝宝的死因展开研讯，验尸官将这起案件裁定为一场不幸的意外。

调查揭露，宝宝通常与母亲在客厅的沙发上入睡，父亲则是在主卧房照料在婴儿床上入睡的哥哥。

事发前日傍晚，父亲表示需要工作，转换到客厅照料宝宝。直到隔日清晨6时30分，才回到主卧房入睡。

当时宝宝还在家用儿童游戏围栏之内入睡，到了7时左右，母亲将宝宝抱到父亲身旁。

这是第一次宝宝被抱到床上，母亲解释他刚喝完奶，担心会出现吐奶的现象。

当时，母亲需要帮忙宝宝的哥哥洗澡，不想让宝宝独自一人，便嘱咐父亲留意，但父亲过于疲惫没有注意。

宝宝当时在襁褓中，面朝上躺在床上。不料，母亲8时45分回到房间时，发现一个枕头正盖在宝宝身体上方。

宝宝脸色苍白，父亲将他抱到更衣室时，发现宝宝已没有呼吸。

父亲立即展开心脏复苏术，并将宝宝送往樟宜综合医院急救。宝宝随后被转入竹脚妇幼医院，但情况不断恶化，最终宣告不治。