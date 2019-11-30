失业汉没钱搭地铁 好心站长送上百元

（早报讯）失业单亲爸没钱搭地铁，中峇鲁地铁站“及时雨”站长雪中送炭，给百元助他渡难关。

最近刚刚失业的网友卡勒（音译）告诉STOMP，一位地铁站长在他急需帮助的时候，鼓励他走出低谷。得知他当时囊中羞涩，站长更自掏腰包给了他100元，令他大为感动。

卡勒是单亲爸爸，有两个孩子。那日他将孩子送去上学后，发现身上没钱搭车，于是求助于地铁站的工作人员。站长莫罕（Mohan，68岁）于是前来了解情况，两人也就卡勒的生活状况小聊了一会儿。

卡勒说：“莫罕告诉我，他也是几个孩子的父亲，他很了解并同情我的遭遇。他也和我分享了他作为父亲的心路历程。”

莫罕也告诉卡勒，自己的儿子马上要结婚了，即将迎娶一名华人女孩。他鼓励卡勒，身为人父虽然不容易，但日后肯定会有收获，只是现在还看不到。

卡勒离开之前，莫罕拿出100元交给卡勒，请他收下，并称这是对他的祝福。卡勒非常感动，所以想将故事分享，也想让更多人知道莫罕的为人。

记者访问莫罕时，他非常惊讶卡勒将这件事情分享给了媒体。莫罕也说，他在SMRT工作26年，不是第一次遇见需要帮助的人。如果情况允许，他总会尽力去了解并帮助这些人。

他表示，卡勒的故事令他感动，如今想起还会非常激动：“他是个好爸爸。我告诉他一定要撑住，一切都会好起来的。”