裕廊西城商场天花板现“瀑布”

（早报讯）裕廊西城（Westgate）商场漏水超过20分钟，犹如“瀑布”一般，四层电动手扶梯暂时关闭。

这起事故发生在昨午1时左右，地点在裕廊东西城商场。

目击者黄先生（18岁，店员）透露，当时他看到店外的电动手扶梯上方，不断有水涌出，导致地上留下一大摊水渍。

“我有看到一名男子经过时，差点滑倒，所幸没发现有其他人因为滑倒而受伤。”

记者到场时，有保安人员在维持秩序，清洁人员则驻守在底层一、二、三楼和一楼的电动手扶梯范围清理积水，电动手扶梯也暂时关闭。据观察，电动手扶梯上方的消防洒水器仍有水流下。

黄先生表示，流水溅到店外的桌子，不过当下没顾客在外用餐。

在一楼路演活动工作的钟小姐（摊位行销员）则表示，昨天是“黑色星期五”，原希望吸引许多人潮，但摊位在漏水处前方，难免影响到生意。

西城商场发言人受询时表示，管理层于昨午1时接到消息，来自一楼的一个商店单位有水溢出到走道上，导致同层和底层一至三楼的电动手扶梯受影响，但没有接到有人受伤的投报。

发言人表示，当时已将受影响地方封锁，以进行清洁与维护工作。发言人说，受影响的电动手扶梯将在完成安全检查后，才重新启用，事故发生时，所有商店与商城仍如常营业。