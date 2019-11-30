Trans-Cab：路霸德士司机合约已终止

（早报讯）近日，三天内涉及两起路霸行为的一名火爆德士司机引来网民的谴责。得运德士（Trans-Cab）表示，已终止与他的合约；警方也已确认他的身份。

得运德士今天（30日）告诉《海峡时报》，该公司正在调查这几起事件，涉事的42岁司机自今年7月起为公司驾驶德士。

网络上流传的第一则视频于本月22日拍摄，地点是巴德申山（Paterson Hill）一带。视频显示，这名德士司机停下德士后，怒气冲冲下车，用手肘猛敲拍摄视频车主的汽车车窗、破口大骂比中指，还扬腿踢车身。

第二则视频是于两天后的本月24日拍摄，地点是史各士路（Scotts Road）。这名德士司机被指因拒载和乘客发生纠纷，差点推倒抱着婴儿的年轻妈妈，手里还挥舞具有攻击性的钳子，吓坏一家三口。

这些视频被放上网后，迅速疯传，这名德士司机一夕之间成了网民讨伐的对象。超过30名网友把视频转发到新加坡警察部队和得运德士的面簿专页，要求当局采取行动。

警方表示，已确认了德士司机的身份，并将22日发生的第一起事件列为路霸（road rage）案处理；24日发生的第二起事件则列为刑事恐吓及蓄意伤人处理。目前，警方正在进行进一步的调查。

https://twitter.com/SingaporePolice/status/12003991131681136647nCsSt30nuw6g