PIE高架桥坍塌事故 工程师判监86周罚款1万

（早报讯）高架桥坍塌事故中，带领“新手团队”进行设计的工程师今早被判监86周和罚款1万元，法官斥责他鲁莽行为导致建筑工人重伤，需为事件承担主要责任。

这起坍塌事故发生在前年7月14日凌晨，衔接樟宜东路上段和泛岛高速公路（PIE）的高架桥在兴建过程中，部分结构突然坍塌。

被告是专业工程师罗伯特阿里安多（46岁，印尼籍），他早前已针对一项工作场所安全与卫生法令和两项建筑管制法令的控状认罪。

庭上揭露，在这起工程中，他负责带领设计高架桥的五人团队经验不足。被告也没给予指导，审核蓝图时有疏忽，7月3日到工地视察时才发现团员计算枕梁时算错宽度。

事后，被告擅自增加工程修补，却已为时过晚，枕梁最终不胜负荷坍塌。

被告罗伯特阿里安多。 （海峡时报）

法官下判时说，被告作为合格人士应承担主要责任，确保高架桥设计能安全负重，指他之后强化枕梁不能成为求情根据。

法官斥责被告的鲁莽行为不仅导致建筑工人重伤，也造成工程延后至2022上半年完工，对公众造成不便。

被告在21天审讯后，半途认罪，浪费法庭的资源，法官判他入狱86周，罚款1万元，被告可在14天内上诉。

其余涉案人士，包括OKP承包商、OKP董事胡土发（51岁）、项目总监余志强（49岁）、项目工程师王乔海（31岁）和核查师梁邵宏（61岁）已被控上庭。

OKP和梁邵宏分别被判罚款1万元和坐牢6个月，胡土发则是收到有条件警告，被判无事省释，其他案件仍在审理中。（人名译音）