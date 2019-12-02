电板车骑士不满汽车逼近 两男子爆冲突双双被捕

（早报讯）洋汉骑着电动踏板车骑行在马路上，轿车因有意右转驶入右边车道。轿车逐渐逼近骑士时，突然听见“砰”的一声，疑骑士不满轿车行驶得太靠近，两人路上爆发冲突。警方介入调查后，两人分别于上周六及周日被捕。

这起事件发生在11月28日，地点是丹戎巴葛英莪街（Enggor Street）与丹戎巴葛路交界处。

近日来，网上流传一则视频，可见一名电动踏板车骑士与一名轿车司机当街互骂，阻碍交通。

上载视频者相信是轿车司机，他文中提到，已注意到有个电板车骑行在右边车道。他解释，自己即将右转，因此转换车道，渐渐往右边车道移动，也因而向电板车骑士逼近。

视频中突然听见“砰”的一声，司机称洋汉敲打车子，他因而开车门与洋汉理论。另一则视频可见，轿车司机大力开车门，一度撞上骑士。洋汉也不甘示弱，上半身一度伸进驾驶座位，与司机起争执。

视频结束前，双方一再提醒彼此要“小心”，车门关上，两人的争执也就此结束。

警方昨日发出文告，指事发当天接获报案。经调查，中央警署随之以鲁莽行事的罪名下，于前天（11月30日）逮捕了43岁的轿车司机，并于昨天（12月1日）逮捕了36岁的电板车骑士。

鲁莽行事一旦罪成，可面对最长六个月监禁，或罚款最高2500元，或两者兼施。