国际学生评估名次虽略跌 本地学生维持优越表现

（早报讯）继三年前首次在国际学生评估的阅读、数学和科学三项测试同时居冠后，新加坡在最新一轮的评估滑落一个名次，在三项测试各排行第二。不过，我国学生在三项测试的平均得分仍远高于经合组织平均分，阅读能力相较于上一轮的表现更优异。在阅读测试取得高分的学生比率也是各经济体中最多的。

经济合作与发展组织（OECD）今天公布2018年国际学生评估项目（Programme for International Student Assessment，简称PISA）结果，针对15岁学生展开的测试每三年举办一次。新加坡自2009年参加评估。去年有6676名来自166所政府与私立学校的学生被经合组织抽样选出参加测试，来自各源流与经济阶层。

共有79个经济体参加评估，中国学生在这一轮的表现有所跃进，在三项测试中位居第一。这一轮代表中国参加调查的学生来自北京、上海、江苏与浙江，与上一轮的代表城市与省份北京、上海、江苏与广东稍有不同。

根据经合组织报告，新加坡学生在阅读测试的整体得分为549分，高于经合组织平均的487分，也比2015年所取得的535分理想。本地学生在数学和科学测试方面维持于上一轮相近的优越水平。

此外，本地学生取得高分的比率继续持高，在阅读测试中获高分的新加坡学生占26％，是各经济体中比率最高的。在数学测试中获高分的新加坡学生占37％，在科学获高分的新加坡学生占21％，皆属于各经济体中比率第二高的水平。

而在各项测试中获低分的新加坡学生比率也持低。

尽管本地学生的阅读能力有显著进步，调查显示相较于2009年，学生对阅读的兴趣却有所下降。49％本地学生把阅读视为嗜好，尽管高于经贸组织平均的34％，却低于2009年所反映的54％。22％本地学生认为阅读是在浪费时间，比率也高于2009年的13％。教育部指出，阅读兴趣减弱的趋势与其他经贸组织经济体相同，校方会继续和家长协作，培养学生的阅读兴趣。

教育部副教育总司长（课程）孙振炜针对新加坡在这一轮评估的表现时指出，我国学生的表现并没有退步，在阅读方面还取得明显进步。中国学生这次的表现非常强，教育部不为此感到担心，因为参加评估不是以居冠为目的，而是找出可改进的范围，借鉴其他国家的经验，提升学习成效。本地低收入家庭学生的表现也比经合组织平均表现来得好。

根据报告，经济阶层属最低25％的本地学生中，有47％在阅读、数学和科学测试取得中上水平成绩，远高于经合组织平均的23％。