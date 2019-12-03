卓顺发与马云并列亚洲慈善英雄榜

（早报讯）善济医社主席卓顺发，与阿里巴巴集团创办人马云并列今年福布斯亚洲（Forbes Asia）的“亚洲慈善英雄榜”（Heroes of Philanthropy），卓顺发呼吁更多人能有钱出钱有力出力，帮助弱势群体。

福布斯亚洲每年会选出亚太区在慈善方面的卓越人士，当中包括企业家、亿万富豪和演艺界明星，进入“亚洲慈善英雄榜”。这些人士投入心力帮助解决区域间面对的各类难题，而该榜每一届都会选出新一批卓越人士。

今年共有30人入榜，当中最广为人知的莫过于阿里巴巴集团的创办人马云，他也是本月份该杂志的封面人物。本地人则占三席，与马云并列英雄榜的其中一位新加坡人就是善济医社主席卓顺发。

卓顺发是家具公司罗敏娜控股（Novena Holdings Limited）的创办人，在事业成功后，他把精力投注在慈善工作，把上市的公司卖掉，成为一个义务的全职慈善家。

卓顺发于2008年接下善济主席职务后，努力不懈为百年医社注入新生命力。如今，医社已从当初的一家诊所扩展至15家，每天服务的病患约1200多人次，建国一代人士甚至可免费看病。

他今早接到《新明日报》记者电话时，对于自己入选感到相当意外，并说道：“很谢谢主办方的鼓励。”

卓顺发说道，无论是否入选，慈善工作从不间断，尽心尽力为有需要的人服务，秉持着一天能救多少人就救多少的理念。

“生命无常，活着的当下要感恩，这也是我在善济这10年来学习到的。我也希望可以呼吁更多人一同站出来帮助弱势群体，有钱出钱有力出力。”