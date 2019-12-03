打伤两医护员还报警称遭威胁 醉男监三周

（早报讯）在公司晚宴上喝醉后，男子不顾车子呼啸而过，呆坐马路旁草丛边。三名医护人员到场协助男子，其中两人竟被他拳打脚踢，男子甚至报警指“医护人员威胁我”。

被告林力豪（译音，30岁）被控两项对公务员动粗的控状，控方以其中一项提控，另一项则交给法官下判时一并考虑。被告认罪后被判坐牢三周。

事件发生在2月2日凌晨2时许，地点在勿拉士巴沙路（Bras Basah Road）一带的草丛边。两名伤者是民防部队医护人员海徳和基如尼詹。

案情显示，被告事发时已经喝醉，瘫坐在路旁草丛边，一名热心公众觉得被告行径有危险，于是报警处理。三名医护人员赶往现场，发现被告喝醉，海徳于是询问被告是否能自己回家。

然而，被告突然暴怒，站起身来靠近海德，并对他比手划脚，海德于是抓着被告的手阻止他，将他推倒在草丛。

被告接着报警指“医护人员威胁我”，并一一走近看清三名医护人员的名字牌，连挥多拳打海德，更用脚踢基如尼詹。

三名医护人员只好将他制伏在地，等待警员到来。海德事后感觉颈项和头部疼痛，入院治疗拿了两天病假。

严贤婷律师代被告求情时表示，被告是一名广告中介，刚上班不久受邀参加公司晚宴，因应酬而喝多，本身并不会酗酒。

他喝醉后迷迷糊糊走到路旁想拦德士，结果醉倒在马路旁草丛边，直到公众看到拨电报警救援。

律师指，被告喝得醉醺醺，不清楚自己做了什么事，事后感到懊悔，赔偿两人医药费，也写了两封道歉信赔罪。