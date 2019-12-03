PISA调查：本地学生对失败有较大恐惧

（早报讯）新加坡学生尽管学术表现优异，但对失败的恐惧也更大。最新的国际学生评估项目显示，超过七成的本地学生在面对失败时，不仅担心他人的眼光、怀疑自己的才能，甚至会质疑自己对未来的规划。

经济合作发展组织（OECD）2018年的国际学生评估项目（PISA）在调查问卷中新添了几道问题，以衡量学生的心理素质和学习思维，例如，是否具备“成长型思维”、对失败是否惧怕等。

结果显示，本地学生即使在面对困难，对自己能完成学习任务具有相当高的信心。例如，86％认为自己碰到困难时一般有办法解决问题，高于84％的经合组织平均比率。

尽管如此，我国学生对失败的恐惧程度，却远高于经合组织的平均比率。例如，在面临失败时，72％的学生会担忧别人的眼光；78％会怀疑能否落实自己对未来的计划；经合组织平均比率分别为56％和54％。

教育部指出，害怕失败在某种程度上能鞭策学生争取好表现，但过度恐惧失败可能会弄巧反拙，导致一个人裹足不前。教育部希望下来透过小学离校考试积分制改革和中学科目编班制 等措施等措施，改变学生对分数过于重视的心态。

另一方面，不少本地学生的学习思维还是颇积极的。60％的本地学生具备“成长型思维”（growth mindset），相信自己能凭后天努力开发和提升智力，比多数亚洲教育体系的学生来得高，但略低于63％的经合组织平均比率。