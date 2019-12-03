武吉班让轻轨系统延误情况有所改善

（早报讯）截至今年9月，武吉班让轻轨系统在过去12个月内，平均每行驶6万4000公里有一起超过五分钟的延误，比去年的4万3000公里高，但表现仍比盛港榜鹅轻轨系统逊色。

不过2024年完成翻新工程后，武吉班让居民可更有信心地期待这个轻轨系统的启用。

武吉班让轻轨系统今年通车20年，由于接近设计使用期限，再加上通车以来不时出状况，陆路交通管理局和业者SMRT去年决定为这个陈旧系统展开大翻新。

SMRT今午发文告公布武吉班让轻轨最新可靠度数据，并指这是因为工程团队在延长工程时间的情况下，加强维修工程。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远今午同该区多名议员参观武吉班让轻轨车厂，了解翻新工程的进度。

他在现场发言时指出，武吉班让轻轨开始启用时，周围居民对该系统满怀期待与信心。

“不过武吉班让轻轨遭受到一些挑战。还记得我在2001年从政时担任交通部高级政务部长，需要捍卫这个系统的可靠度记录，不过该区议员当时都不太信服。”

许文远在2015年担任交通部长后，下定决心要“果断处理”武吉班让轻轨的问题。因此当局决定为该系统进行大规模翻新，包括更换列车、供电轨和信号系统，并使用20年前还未有的创新科技，如状态监测系统。

“这允许我们将原本采取的预防性和纠正性维修策略提升成预测性维修。由于工程浩大，翻新预计需要好几年才完成。2024年竣工后，居民这次能更有信心地期待新的武吉班让轻轨系统。我很确定他们的信心不会落空。”