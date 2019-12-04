樟宜机场第四搭客大厦试行“刷眼刷脸”通关

（早报讯）继大士关卡之后，移民与关卡局将在樟宜机场第四搭客大厦入境处试行两种模式的“刷眼刷脸”自动通关系统流程，以测试实用性和效率。

自今年4月起，移民与关卡局在大士关卡的其中一个入境通道试行长达六个月的自动边境控制系统，让国人以虹膜和脸部特征自行通关，免去扫描护照和指纹的麻烦。

移民与关卡局今天发文告说，超过2万2500名国人参与上个月结束的测试。有九成参与者在新系统中轻松通关，其余的一成则因不熟悉整个虹膜和脸部识别过程等问题，没有顺利通关。

自11月25日起，当局已在樟宜机场第四搭客大厦入境处进行新一轮的试验。

移民与关卡局行动司新通关概念办事处（New Clearance Concept Office）主任陈家伟监察（44岁）日前向媒体介绍上述试验，“这次的试验同样为期半年，我们将测试两种不同的通关流程，目的是为了测试系统的实用性和效率。”

第一种流程有两个屏幕，通关者在通道前依据系统指示，站定位置看向前方屏幕，让镜头扫描虹膜和脸部特征，就可进入通道中。里头的系统会依据之前收集的数据，即时确认进入通道中的是同一人，就可顺利通关。在后方的通关者在前方通关者进入通道时，就可以向前，让系统开始扫描。

第二种流程则是与大士关卡相同，即通关者只须在通道中站定位置，看向前方的屏幕，让镜头扫描虹膜和脸部特征，就可通关。每一次，只有一个人能走进通道中。

第一种流程目前已开始试验，另一个则在明年初正式开始试验。

试验计划目前只限至少满六岁、所持护照在2018年1月1日或之后发出并以“K”字母开头的新加坡公民参与。

符合条件的国人无须事先登记，只要在入境时前往指定的自动通关通道即可。当局鼓励国人参与试验，以协助当局改善系统，达到2022年起全面落实全新通关程序的目标。