早报数码zaobao.sg三节目荣登优质中文节目名单

（早报讯）新加坡报业控股过去两年在公共服务广播领域的表现优异，在最新出炉的优质中文节目名单中，有三个节目出自早报数码zaobao.sg，同样由zaobao.sg团队制作的励志节目《完成一个梦》也获得表扬。

资讯通信媒体发展局属下的中英巫印四语节目咨询委员会（Programme Advisory Committee，简称PAC）今早发表两年一次的联合报告，评估2017年4月至今年3月的本地电视与电台节目。

这次的优质中文节目名单共有15个作品上榜，其中由zaobao.sg制作的《Ah Boy与小伙伴们》、《大使“新”任务》和《创新声》因高水平制作，再加上题材新颖，获得委员会的肯定。

委员会在报告中点评《Ah Boy与小伙伴们》时指出，这个节目系列的制作质量高，团队也做了不少深入研究，与观众分享创新的见解。《大使“新”任务》则同观众分享各国大使在本地少为人知的工作点滴。委员会也表扬《完成一个梦》，指这个节目系列将志愿精神发扬光大。

纵观所有本地公共服务广播节目，委员会指出，这些节目过去两年在采用新科技这方面有更大胆的尝试，也通过数码平台等更新颖的方式播出，不过广播业者仍需加强对时事课题的分析，也应该提升公共服务广播节目在数码平台的能见度。