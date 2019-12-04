政府全盘接受活跃通勤咨询小组的五大建议

（早报讯）政府全盘接受活跃通勤咨询小组提出的五大建议，包括规定电动踏板车用户都必须先通过理论测试，才允许在脚踏车道骑行，同时也把这项规定扩展到电动脚踏车的使用者。

交通部今早（4日）发文告说，政府已考虑并决定接受活跃通勤咨询小组在今年9月27日提呈的所有建议，以进一步加强行人和骑士的安全。

文告说：“活跃通勤咨询小组提出的建议是及时的，将与现有改善人行与骑行道及公路安全的努力相辅相成。政府将与咨询小组密切合作落实这些建议。”

这包括规定电动踏板车用户必须先通过理论测试（theory test），才可允许在脚踏车道骑行。电板车已从11月5日起禁用人行道。

除了电板车，电动脚踏车用户以后也须通过理论测试，才能在脚踏车道和公路骑行。

与此同时，电板车用户也规定必须至少满16岁才能在脚踏车道骑车，否则须有大人监督才能公开骑行。

此外，送餐业者等商家也规定必须为旗下使用电板车及其他代步工具如脚踏车、电动脚踏车及助行器的送餐员购买第三方责任保险。

交通部表示将与咨询小组合作，考虑是否规定个人用户也须购买第三方责任保险。

此外，用户在骑行时也不能使用手机，除非手机是装在器材上或免手持使用。这项规定也包括在公路上使用的活跃通勤器材。

当局也将扩大现有的行为准则，鼓励行人靠左走、尽量使用人行道，以及提醒所有使用者对周围环境保持警惕。