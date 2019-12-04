跨岛线将“走直”而非“绕道”

（早报讯）经过六年的公众咨询和深入研究，政府终于敲定地铁跨岛线的路线，决定深入地底下多达70米、穿过中央集水地带自然保护区兴建地铁隧道。

交通部今晚发文告宣布，决定让跨岛线“走直”，而不是“绕道”沿着自然保护区边缘底下兴建地铁隧道。

文告说，政府在权衡得失后，决定让跨岛线采用直透路线。“政府在做出这项决定时考虑了各种因素，包括所有利益相关者所表达的关注，以及在2016年和2019年发布的两个阶段环境影响评估结果。”

交通部指出，直透路线将在多方面让国人受益，包括每趟车程时间比绕道路线缩短约六分钟、公共交通车资也因路线较短及直透而平均减少约15％、纳税人所须承担的建筑成本也减少约20亿元。长期而言，这是较为环保的选项，因为直透路线意味着地铁能源消耗量比较低。

根据陆交局9月初公布的第二阶段环境影响评估报告显示，不论是“走直”或“绕道”，这两条路线在技术上都可行，对环境造成的影响也都可以采取缓解措施来妥善管理。

在地底下穿过自然保护区兴建的直透路线全长约4公里，其中两公里隧道将直接建在麦里芝保护区底下。

这段隧道可深达约70米（相等于25层楼组屋），全程在坚硬的花岗岩石层挖掘，可减少施工造成的震动及避免土壤移动。

绕道路线则是沿着自然保护区边缘而建，全长约九公里，隧道深约45米，但须避开地底下主要设施如环线隧道、汤申—东海岸线隧道、深隧道阴沟系统及高压电缆隧道等。

陆交局将采取多项缓解措施减低对自然生态的影响

自2013年宣布兴建跨岛线以来，陆路交通管理局就广泛咨询了不同利益相关者的意见，了解他们对建筑工程和地铁运作的关注。

根据自然爱好组织的反馈，陆交局已承诺将采取多项缓解措施来减低对自然生态的影响，包括把直接建于自然保护区地底下的隧道挖得更深，一般隧道约深20米至30米，这段跨岛线最深可达70米。

此外，两个工地和通风建筑也将设在自然保护区的外围；设于岛屿俱乐部路的第一个工地，陆交局目前正同新加坡岛屿乡村俱乐部讨论，动用非高尔夫球区的部分地段，以减少施工对动植物可能造成的干扰。

至于设于泛岛快速公路附近的第二个工地，则要看下来进行的深入工程研究结果。陆交局致力于优化这些工地的设计，减少征用土地及任何潜在干扰。