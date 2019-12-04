警察部队明年迎200周年 以歌舞剧和接力跑庆祝

（早报讯）为纪念成立200周年，新加坡警察部队将在明年推出九个重点活动，包括在24小时内完成200公里接力，以及推出以警察部队为主题的纪录片、书籍、展览、游行表演和歌舞剧等。

新加坡警察部队今午召开记者会，宣布明年将展开一整年的新加坡警察部队200周年纪念活动（SPF200），活动标语为“致敬过去，保卫未来”（Saluting the past，safeguarding the future）。

公共事务局副局长周利玲副助理警察总监在记者会上指出，新加坡警察部队是在1820年5月成立，当时只有12名成员，由新加坡首任驻扎官威廉·法夸尔（William Farquhar）的女婿芳济士·詹姆士·伯纳德（Francis James Bernard）带领。如今，新加坡警察部队已拥有1万5000名成员。

SPF200的首个重点活动是在1月10日至11日举行的火炬接力活动，集合现任和退休警员及警察家属等，在24小时内完成200公里的接力跑。同样在1月11日，将会推出一款六张不同设计的纪念邮票。

此外，明年2月6日至5月17日之间，新加坡国家博物馆内将举办SPF200展览，向公众展出警察部队200年来的发展和转变。入场免费。

为了让公众可以进一步了解警察部队，它们也会拍摄纪录片、推出警察文化历史走道、举办警察日游行演出、出版书籍、举办路演和推出警察部队史上第一个歌舞剧。

周利玲说：“通过这一整年的活动，我们希望公众可以对警察部队的工作有更深入了解，同时也可以鼓励大家与警察合作，维护新加坡的治安。”