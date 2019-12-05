狮城男印尼潜水失踪 尸体证实被寻获

（早报讯）到印度尼西亚潜水失踪的狮城男子，尸体证实被寻获，家属昨天已接领遗体，将会在火化之后才运返回国。

《联合晚报》日前报道，新加坡男子王炳阳（51岁）和两名中国籍男子覃学涛和田宇，11月3日在印度尼西亚西爪哇万丹（Banten）桑吉昂岛（Pulau Sangiang）海域潜水时失踪，印尼国家救援与搜寻组织接获通报后立即展开搜索行动。

当局9日宣布，把搜索行动延长至11月15日，并把搜索范围扩大至覆盖巽他海峡1800平方海里的区域。

就在11月11日，有印尼渔民在苏门答腊岛上的楠榜省（Lampung）附近找到一具浮尸，印尼国家搜救局发言人尤索夫·拉提夫（Yusuf Latief）透露，尸体身穿潜水服，身上携带潜水装备，距离楠榜省邦古纳特港口约8英里（12.8公里）。

他说：“尸体已被证实是失踪潜水员之一，之后会由直升机运往雅加达。”

印尼当地媒体昨天（4日）报道，印尼警方灾难罹难者鉴定组（DVI）已证实该尸体就是王炳阳，他是在潜水后溺毙而亡。

王炳阳的遗体已在昨天通过新加坡驻雅加达大使馆移交给家属。

克拉玛查迪医院法医部总监普尔诺莫说，王炳阳的尸体在被寻获时已呈分解状态。“起初只能通过黑色水肺潜水裤辨认，指纹及面部则已无法辨识，后来鉴定小组从尸骸的肉、头发和骨头等部位检验出DNA。”

普尔诺莫指出，当局通过国际刑警网络与新加坡大使馆进行协调，在取得受害者家属的DNA样本，并经过一个月的鉴定及比对，尸骸的身份才终于被确认。”

印尼媒体也报道，三名出事的潜水员都在印尼工作，其中王炳阳是一家名为PT. Morowali Industry Aico的公司的职员。