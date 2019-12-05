少年为重回改造所 “邀”六人大闹收容所

（早报讯）就是要进青年改造所（Reformative Training Centre，简称RTC）！去年参与裕廊西24街的新加坡男童收容所骚乱的其中一名被告，在青年改造所接受评估后送回收容所，但他丝毫不收敛，为了重回改造所，他如法炮制，“邀”得另外六人一起大闹收容所搞破坏。

七人年龄介于14岁至16岁，其中一名“受邀”的16岁少年，事后面对两项破坏公物控状，他昨天表示认罪。

这起事件发生在今年9月10日，地点是裕廊西24街的男童收容所。由于涉案的少年仍未成年，法官谕令媒体不得报道他们的名字。

根据案情，一名16岁少年去年9月28日，在男童收容所参与一场骚乱，他随后于今年9月3日认罪，并被还押樟宜监狱一周，以评估他是否适合接受改造训练。

一周后（9月10日），少年回到男童收容所，与四名室友碰面时，萌起想要与他们一起被判入改造所的念头。他于是提议一起在男童收容所发动骚乱，室友们纷纷响应，住隔壁房的一名少年也应邀加入。

当天，五人将床褥弄翻，乱丢东西，更用床单和布绑成绳子，企图将电视机从墙上扯下来，并砸坏厕所洗手盆。

住在对面房间的被告和一名室友见状，也加入“骚乱行动”，用拖鞋砸坏房内的电视机等。

七个人大肆破坏三个房间内的公物，并不停发出尖叫声，故意引起注意，最终被警员制止，才结束这场闹剧。

调查显示，七人这次“骚乱行动”共造成收容所约3621元损失。

控方表示，被告行为恶劣，被安排进入男童收容所却不安分守己，完全不适合缓刑监视。

法官要求控方提交改造训练报告，再决定刑罚，案展本月11日。