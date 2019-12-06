王乙康：学习华文应有趣实用

（早报讯）华文是活学活用的语言，如果只告诉孩子学习华文是为了传承文化，对孩子来说太过沉重；学习华文应该有趣且实用，让孩子有动力深究华文和文化。

教育部长王乙康今早出席海外华文书市（BookFest）开幕仪式时指出这点。他指出，随着区域蓬勃发展，掌握母语将有助于年轻人在职场上获得更好的发展机会，作为一种竞争优势。在环球化社会的背景下，我们也更须掌握母语以扎根文化，建立更强的国家身份认同感。

但他指出，以传承文化作为学华文的原因，这对孩子而言会太沉重，我们应让学习有趣且实用，从而激发孩子认识语言与文化。

教育部幼儿园在这方面已投入不少工作，但他认为针对婴儿至四岁幼儿的阶段还有努力的空间。这需要家长的参与，通过对话、书籍、歌曲与多媒体材料等在家中营造双语环境。

海外华文书市（BookFest)由大众集团主办。由周星衢基金出版的《狮城散记》也在今天正式推介。这是本地作家鲁白野先生原著的新编注本，阔别60多年后再版，周星衢基金为8万字的原文添加超过11万字的导读和注解，重现这本新华文学经典。

海外华文书市（BookFest)今天起在新达新加坡会议中心展厅举行，直到本月15日。时间是上午10时至晚上10时，入场免费。