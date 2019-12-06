涉伪造文件欺骗客户 33岁前理财规划师被控

（早报讯）一名33岁前理财规划师涉嫌伪造文件欺骗客户，造成逾两万2000元损失，今天被控上法庭。

警方今天（6日）上午发文告说，商业事务局的调查显示，这名前理财规划师涉嫌伪造文件并且曲解保险合约条款，共欺骗七名顾客。

2013年前，被告在一家本地银行任职期间，将一家保险公司的储蓄保险销售给七名受害者。2013年，被告离开这家保险公司，加入第二家保险公司，成为该公司的理财规划师。随后，被告联络这七名顾客，希望将第二家保险公司的投资类保险（Investment-Linked Policies）卖给他们。

被告向七名顾客谎称，若购买第二家保险公司的投资类保险，他们在第一家保险公司的储蓄保险投保额也将转移到第二家保险公司。七名顾客听信他的误导，购买了第二家保险公司的投资类保险。为提高“可信度”，被告还伪造了两家保险公司的多个文件，让顾客误以为他们在第一家保险公司投保的储蓄保险已被转移到第二家保险公司。结果，七名受害者没有继续支付第一家保险公司的保费，造成他们的保单逾期，已经支付的逾两万2000元保费也被没收。

这名前理财规划师今天被控七项欺骗罪名及七项伪造文件进行欺骗的罪名。一旦上述任一罪名成立，他可被判最长十年监禁及罚款。