陆交局充公111代步工具 发出3444张警告

（早报讯）自个人代步工具禁令上个月生效以来，11月陆交局对违法骑士发出3444张警告，并充公111辆个人代步工具。

昨日，陆路交通管理局的面簿显示，从上个月5日起，陆交局禁止在人行道上骑行个人代步工具，已向违反禁令的骑士发出了3444张警告，因其它违法行为，如非法改装电动踏板车而扣押了111辆个人代步工具。

陆交局还侦查到413起违反活跃通勤法令的案件，照法令规定，使用不符合规定的个人代步工具将被处以最高5000元罚款，或三个月监禁，或两者兼施。在马路上骑行个人代步工具或使用未注册的设备，将被处以最高2000元罚款，或三个月监禁，或两者兼施。

陆交局日常执法行动遍及全岛，包括宏茂桥、碧山、榜鹅、金文泰、油池、三巴旺、义顺等地。

直到今年年底，在人行道上骑行的人会收到警告。但是从明年起，被捕者将被处以最高2000元的罚款，或三个月的监禁，或两者兼施。

陆交局受询时告诉《新明日报》，执法人员在这两个月内还是会采取警告的方式帮助骑士适应新法规，但是也会根据具体的行为来执法。若骑士有危险骑行的行为，如超速或给他人带来伤害，当局会根据具体情况来决定执法的程度。

受访公众易梅燕（39岁，家庭主妇）表示禁令实施后，人行道更安全了。陈女士（60岁，家庭主妇）则表示虽然禁令让人行道更安全，但她也很同情送外卖的骑士。“他们为了生存也很不容易，希望政府给他们建设专用道，让他们既能使用代步工具，又能减少意外发生。”

据《海峡时报》报道，一位29岁的电动踏板车骑士表示，他将继续利用这个期间在人行道上使用个人代步工具，“我只骑几百米。明年执法正式开始时，我将改成开车。”