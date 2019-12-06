驾车睡着冲向巴士站撞倒行人 日本司机罚款吊照两年

（早报讯）日本男子驾车途中睡着，车子失控直冲巴士站，撞倒车站的行人，车上妻儿也受伤，10个月大儿子更是头壳骨折送院。

这起意外发生在今年9月7日，深夜11时45分左右，地点是是惹兰红山一带布莱路（Blair Road）和甘榜峇鲁路（Kampong Bahru Road）交界处的巴士站。《新明日报》早前报道，夫妻俩带着10个月大宝宝开车外出，车子失控冲入巴士站，撞倒一名候车男子，妇女和宝宝及男子送院治疗。

这对夫妻是日本人。被告是一名27岁男子。他面对疏忽行为导致重伤与他人受伤与没让儿子坐安全椅四项控状。车祸中受伤的人则有三名，第一名是37岁的斯里兰卡男子，他当时是在巴士站。第二名是被告10个月的儿子，第三名则是被告28岁的妻子，两人当时都在车上。

案情显示，当天被告在甘榜峇鲁路行驶时，突然睡着。车子失控，往左边冲，冲上巴士站石阶直撞上在巴士站斯里兰卡男子，然后再撞上车站公物才停下。被告事后才恢复意识。

被告被送入中央医院，手脚都有擦伤并背痛。他隔天出院，获得28天病假。被告的儿子送入国大医院，头顶泛红，后脑勺也有瘀伤，过后发现他的头壳骨折，两天后出院。被告的妻子则左额头与左眼泛红，左膝盖疼痛。

车祸后，车子的前后防撞杆与底部的左右边凹陷与有刮痕，车子在挡风镜也有裂痕。车站公物如走道顶盖柱子、两截栏杆、一个巴士资讯牌、一个巴士站牌、一个凹面镜与一个告示柱子都被撞倒。

控方要求被告判罚款7500元，吊销执照三年。最后法官判被告罚款7000元，吊销执照两年。

被告求情称公司文化需载送同事回家，尽管他当时载送妻儿时身体已不适。

被告代表律师求情表示，被告当时并非违反任何交通法令开车。由于他在本地的日本公司上班，公司文化是需要较资浅的员工送同事回家。

他当时是公司的晚辈，因此就需要载同事回家。等到他去载送妻儿时，他已经身体不适，因此才会在驾车时睡着。

被告的儿子的伤势是三个受害人中最严重的，这已是对被告最严重的惩罚。