新美就我国在关岛设立空军分遣队签署协议

（早报讯）新美就新加坡空军部队在关岛设立战斗机训练分遣队签署谅解备忘录。

出访美国的国防部长黄永宏医生在与美国防长埃斯珀进行双边会晤后签署协议。国防部文告说，协议为我国空军在关岛安德森空军基地进行军训设立框架，并涵盖空军F-15SG型和F-16型战斗机，及G550空中预警机等军机的部署。

国防部说，算上我国空军在澳大利亚、印度、泰国等区域国家进行演习的战斗机部署，在关岛进行军训让空军在需要时能迅速召回所需军备和人员。

新加坡武装部队自上世纪90年代便在关岛进行军训，空军也自2017年起间断性调派战斗机前往关岛。

协议一旦落实，关岛将成为我国在美国领土上派遣的第四支空军分遣队。目前的三支分遣队是在亚利桑那州凤凰城卢克空军基地（Luke Air Force Base）“和平卡文”第二阶段（Peace Carvin II）计划下的F-16型战机分遣队、爱达荷州蒙廷霍姆空军基地（Mountain Home Air Force Base）“和平卡文”第五阶段计划下的F-15SG型战机分遣队，及亚利桑那州银铃陆军直升机场（Silverbell Army Heliport）的“和平前卫”（Peace Vanguard）AH-64D阿帕奇直升机分遣队。