轿车撞向组屋底层新手女司机吓哭

（早报讯）轿车如脱缰野马，在T字路口左转时疑失控疾冲上路堤，再冲过两条反向车道，最后撞向组屋底层。新手年轻女司机虽然没有受伤，但自责不已，当场吓哭。

事件发生于昨日（12月6日）下午5点10分左右，附近居民说看见一辆蓝色丰田多用途轿车从实龙岗1道左转入实龙岗中路时，突然失控冲过宽三米的分界路堤，疾行大约20米，撞上第427座组屋底层的墙壁。

巨大声响吓坏楼上居民，所幸当时反向车道上没有车辆，人行道上也没有人，因此无人受伤。

住在对面二楼的吴先生（33岁）告诉记者，他亲眼目睹这一幕。他说：“我看着她的车子从实龙岗1道左转过来，然后就直接冲过三条车道和分界堤，撞向组屋底层。”

他说，由于越过路堤时车速已经稍微减慢，因此汽车撞上墙壁时，冲力已经不大，车子的安全气囊没被弹出，女司机看起来也没受伤。前来协助的路人帮她开门，她便自行下车。车子右侧车头完全撞毁，地上残留许多玻璃和镜子的碎片。

记者抵达现场时，身穿红衣、人字拖鞋的肇事女司机在两名亲友陪同下，等待拖车公司将车子拖走。由于汽车后方贴有红色三角形黄底的“三角牌”，因此相信肇事司机刚考获驾照不久。

女司机约30来岁，针对事件不愿多谈但似乎十分自责，还一度落下眼泪。她也说：“幸好当时没有过往行人，也没有反向的车辆。”

警方受询时确认接获报案，调查正在进行中。民防部队则表示，大约下午5点15分左右收到报案电话，有一人受轻伤但拒绝入院。