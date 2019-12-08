疑似海洋馆海豚撞墙视频惹议 名胜世界：对事件不知情

疑似在圣淘沙名胜世界海洋馆拍摄的海豚撞墙视频在网上引起关注，圣淘沙名胜世界在回复媒体询问时表示对海豚撞墙事件不知情。

近日，一条在网上疯传的27秒视频显示，一只被指在S.E.A海洋馆的印太洋瓶鼻海豚（Indo-Pacific Bottlenose Dolphin）用头撞墙多达九次，行为异乎寻常。

这个视频是国际反鲸豚表演和圈养组织Empty the Tanks于12月1日上传组织的面簿专页，短短几天就有超过30万次点击和超过2000次转载。

设在美国的Empty the Tanks创始人瑞秋（Rachel Cabary）在回复《海峡时报》询问时说，这短视频是一名公众去年到访S.E.A海洋馆时所拍。“我们上传视频是希望引起人们关注动物被囚禁时所遭受的折磨。”

不过名胜世界发言人答复《海峡时报》询问时说对这起事件并不知情，也无法确认视频是在海洋馆内拍摄。

发言人说：“在海豚岛，我们会让海豚自由畅游，或是在不同的时段让它们分组游泳。它们可以在相互连接的大型泻湖中探索和互动。泻湖也能进行调整，鼓励它们嬉戏和社交。”

“我们一直以来都致力于为园内的海洋哺乳动物提供最高水平的畜牧和兽医护理。”

国家公园局的动物与兽医事务组负责人也指出，他们的兽医团队上周四到名胜世界的海豚设施视察，期间并没有观察到任何异常行为。负责人说：“当局严格确保涉及动物的企业遵守执照规定，以保障动物的健康和福利。”

名胜世界多年来因为圈养野生海豚遭到抨击，2014年一只名为Sharmilla的海豚在园内死亡，促使许多动物保育团体发声，呼吁名胜世界放生海豚。