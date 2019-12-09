中央医院医学园区调整内部交通网络

（早报讯）新加坡中央医院医学园区交通大调整，从12月29日起，不再“条条大路通罗马”，驾车者必须清楚知道自己的目的地，使用三条互不相通，但更通畅的道路，更快直达目的地。

为配合新加坡中央医院医学园区总体规划（SGH Campus Master Plan）的新设施的发展，中央医院医学园区的交通网将从目前“互联互通”，却十分拥堵的环道（loop）式网络，将由一个新的“目的地直达路线网”（Destination Based Road Network）取代。

新的路线网下，驾车者如果要到中央医院第2、3和4座大楼，以及新加坡国立癌症中心，院方建议使用惹兰红山（Jalan Bukit Merah）或甘榜峇鲁路（Kampong Bahru Road）路，从学院路（College Road）进入医学园区。

如果要到新保学术苑（Academia）、全国眼科中心、糖尿病中心（Diabetes and Metabolism Centre），以及中央医院第5、6和7座大楼，驾车者应使用欧南路，从学院路进入园区。

另外，现有医院通道（Hospital Drive），一部分将改名为Hospital Crescent（暂译医院弯）。

到了本月29日，驾车者将能从余东璇街（Eu Tong Sen Street）使用一条新开的医院通道进入园区，这条道路将与现有的一条名为Hospital Boulevard（暂译医院大道）的道路衔接，方便要前往欧南社区医院，及国家心脏中学的驾车者使用。

此外，为了方便未来新设施的建设，国立癌症中心前一部分现有的第2医院通道（Second Hospital Avenue），以及现有一条可通向余东璇街的医院通道，将永久关闭。

从本月2日起，从欧南园地铁站（东西线和东北线）到中央医院医学园区的接驳巴士路线，已从现有的一条增至两条，能让公众更快抵达目的地，有望比现有路线节省15％的时间。两个路线为：

橙线：接驳巴士将在糖尿病中心、全国眼科中心、中央医院第3座大楼，以及国立癌症中心停靠。

蓝线：接驳巴士将在欧南社区医院／新保集团大楼（新站）、以及国家心脏中心停靠。

另一方面，随着欧南社区医院和新保集团大楼的启用，园区内新增加了1000个停车位，停车后可以使用2楼的一条衔接桥梁，通往中央医院第3座大楼。

此外，由于原本在国立癌症中心对面，有约80个露天停车位的停车场已关闭，国立癌症中心内将腾出约70个停车位，为需要乘车前去看病的公众，提供客停车（valet parking）服务。

另外，为了让驾车者适应新的改变，除了会有指示牌，院方从29日起至少10天里，会安排辅警和交通指导员帮助指挥交通。

至于紧急服务，救护车目前所使用进入园区的道路，将不会有改变。院方正在通知所有德士公司有关新的转变。