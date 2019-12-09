保安辱骂妻子为娼 判6个月日间报到令

（早报讯）64岁保安人员打妻子、骂妻子，羞辱妻子要她到小印度当妓女，今早（12月9日）被判6个月的日间报到令。

被告杰星（译音，64岁）是一名保安人员，面对8项包括违反个人保护令、抵触防止骚扰法令、以及蓄意伤害的控状。

据控状显示，被告43岁的妻子在2016年12月5日，成功向法庭申请个人保护令，不过被告在2017年3月2日至12月12日间，4次违反庭令，不是对妻子动粗，就是通过行为和言语骚扰妻子。

被告在2017年3月2日晚上11时半，于裕盛路（Joo Seng Road）的住家内，用力敲打妻子房门，然后硬闯入房间，对妻子骂粗话。

被告3天后在住家里，辱骂妻子、妻子的父母和姐妹。被告称妻子的姐妹或跟其他男人上床，要妻子干脆到小印度卖淫当妓女。被告骂了妻子整整25分钟，导致妻子深受其扰。

同年10月28日晚上10时半，被告辱骂妻子和她的母亲，并指妻子跟别的男人胡搞。

据案情显示，被告在12月12日傍晚5时15分，到厨房找妻子说话。不过妻子与被告交谈，叫被告不要使用脏话，也不要跟她说话。被告为此动怒，赏了妻子巴掌。他在妻子尝试逃走时，再次往妻子左脸赏巴掌。妻子被打后报警。

控方庭上表示，不反对被告接受日间报到令（Day Reporting Order），律师则透露被告一周工作6天，希望法官能让被告一周向有关当局报到一次就好。

法官最后判被告6个月的日间报到令，要被告去接受辅导，晚上10时至隔天早上6时需留在室内。