倒车时撞伤同事 运输车司机判监两周

（早报讯）53岁操作员开着5100公斤运输车，倒车时因颈项拉伤，转头时未看到男同事，导致对方被撞至头颅骨折，永久性毁容。

这起事件发生于去年1月28日早上8时许，地点是樟宜机场第二搭客大厦机坪（Apron）处。

被告是53岁的罗斯里，事发时是名运输车操作员。受害者是63岁的张彦协，当时负责从飞机装卸货物和行李。

根据案情，被告当时开着重5100公斤，长达4.85米的运输车。由于车子并未在前后方安装镜子，也无后视镜，受过训练的他应该注意交通，确保无人在他的行驶路线中。

事发时，被告和受害者需在两处之间运输及装载货物，被告准备开往其中一处前，虽然左右转头查看是否有人，但由于颈项拉伤，他无法彻底右转回头，因此认为无人站在后方。

被告于是开始倒车，而受害者这时正准备前往另一处，走到车子右后方的盲点时，遭后退中的运输车撞倒。

医疗报告显示，受害者的脑部内出血、靠近右边太阳穴的头颅严重骨折、头部挫伤等，经过减压颅骨切除术以及住院后，于隔月2月14日出院，并获得多一个月的病假。

根据之后的医疗报告，受害者因伤或患上“脑膜炎”及相关后遗症。他的头颅也因此永久性被毁型。法官就被告行为疏忽危害他人生命，判他坐牢两周。

被告代表律师求情时表示，被告的罪责很轻，希望只处以5000元罚款。他指被告工作表现很好，受害者本不应该走在运输车的道路上，大大增加了碰撞的可能，因此存在共同过失。