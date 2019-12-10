游说年长住户修天花板 假HDB承包商监半年

（早报讯）自称是建屋局承包商，56岁男子挨家挨户找年长人士下手，游说住户装修天花板或墙壁，结果收了订金或费用后逃之夭夭，短短一年内15人被骗约1700元，男子被判坐牢六个月和罚款2400元。

被告刘加里（译音）面对18项控状，包括欺骗、蓄意伤人和抵触防止骚扰法令等控状。控方以其中六项提控，余项交给法官下判时一并考虑。他认罪后今天被判刑。

案情显示，被告从2007年至今与合伙人开设装修公司，但他从去年开始，却冒充建屋局承包商，沿家挨户询问住户是否要进行装修工作。

他一般挂着假证件，让住户开门检查屋内装潢，接着指天花板或墙壁需要进行维修，并出示多张“单据”，称多户人家都接受他的服务，让住户信以为真，由此收取500元费用或200元订金，并指会在另一天派人来装修，结果却音讯全无。

调查显示，被告在短短一年内，骗取15名住户共约1700元，大部分都是年长人士。

其中，一名84岁的阿嫲在去年11月1日受骗，被告以同样的伎俩骗她，指装修费用要500元，试图跟她索取订金，然而阿嫲希望可在装修工作结束后再付费，被告却拿出一叠“单据”指她的邻居们都给全额费用，阿嫲最后也只好付了500元给被告。

结果阿嫲的儿子事后觉得事有蹊跷，打电话给被告索回钱不果，反遭被告一顿辱骂。