警方扫黄扫赌 59人被捕

（早报讯）中央警署展开为期六天的扫黄、扫赌执法行动，年龄介于20岁至88岁的28名男子和31名女子被捕。

警方今天（11日）上午发文告说，中央警署针对余东璇街（Eu Tong Sen Street）、中峇鲁路、芽笼峇鲁、罗威路（Rowell Road）、马真路（Merchant Road）、登婆街（Temple Street）、史密斯街、惹兰红山、惹兰苏丹、福士路（Foch Road）、赛阿威路（Syed Alwi Road）、惹兰孟比那（Jalan Membina）、明古连街（Bencoolen Street）、乔治王道（King George’s Avenue）、惹兰勿刹及密驼路（Middle Road）的非法卖淫及赌博活动，展开了为期六天的执法行动。年龄介于26岁和57岁的15名女子，因抵触妇女宪章而被捕。

这些持就业准证（EP）及短期社交准证（Short Term Visit Pass）的女子，相信从酒店、店屋以及租赁公寓单位卖淫。

年龄介于20岁和88岁的27名男子及16名女子，则因抵触远程赌博法令而被捕。警方也起获了超过5300元的现金。

一名24岁男子则因抵触移民相关规定而被捕。

调查正在进行。

警方提醒，房东及酒店业主应确保租客不在其设施内提供卖淫服务。非法妓院业者可被罚款最高一万元或最长五年监禁，或两者兼施。依靠他人卖淫为生或从中牟利者，可被判最长五年监禁、罚款最高一万元。

涉嫌经营公共赌馆者一旦罪成，可被判罚款5000元至五万元以及最长三年监禁。在公共赌馆赌博者，一旦罪成，可被判罚款最高5000元、最长六个月监禁，或两者兼施。