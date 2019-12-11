飞踢骑行电板车骑士辅警 已被令停职

（早报讯）为拦截违例电动踏板车骑士，一名辅警被拍到踢倒高速行驶的骑士，导致骑士翻车跌倒，引发热议。涉案辅警任职的策安保安机构答复时说，他已被令停职。

这起事件发生在昨天（12月10日）傍晚6时44分，地点是勿洛水池路一带往淡滨尼方向的方向，清景园（The Clearwater）公寓前的路段。

根据网上昨天流传一段视频，一名身穿黑衣黑裤的电板车骑士公然在马路上骑行，三名穿者黄色背心、深色上衣及衣服的男子也现身在附近，取缔违例的代步工具的公众。

策安保安机构（Cisco）答复《联合早报》时说，当时执勤人员看到一辆电板车骑士正以高速行驶，危及公众安全，骑士还多次不理会叫他停下的指示。公司表示，出于上述情况，一名在事发地点下个交界处的辅警，才踢倒涉事骑士。

公司表示，涉事骑士右手臂及右膝盖擦伤，已由在场医护人员提供治疗。事件中的辅警也受伤，他在场接受治疗后，送往医院接受医疗协助。

策安保安机构强调，现有执法守则要求执勤人员尽量准确记录逃离骑士的长相，并向陆路交通管理局举报案件。公司强调，对人员做出的鲁莽举动采取零容忍态度，并且会毫不犹豫地对触犯守则的人员采取严厉行动。

公司也表示，将进行纪律调查，并会继续全力协助警方调查。

陆交局答复时则说，陆交局、警方与策安保安机构正在关注这起事件。

该局强调，策安保安机构是由该局委派进行执法的。该局绝不容忍任何与现有执法守则，出现偏差。

陆交局也正在调查电板车骑士犯下的罪行，包括在马路骑行未经注册及未符合规格（重达30.54公斤）的电板车，以及没有在执法人员指示后停车。涉事电板车已被充公。