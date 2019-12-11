电板车送餐员可参加7小时安全驾驶课程

所有使用电板车的送餐员可从即日起报名参加七小时的“踏板与电动脚车安全行驶课程”，学习安全驾驶电动脚踏车，课程几乎免费。

送餐公司Grab今早（12月11日）召开记者会宣布推出与户外活动策划公司Asian Detours合作设计的“踏板与电动脚车安全行驶课程”。

Grab新加坡交通部门主管陈念辉说：“推出这项课程的主要目的是为帮助旗下有意改用电动脚踏车的送餐人员，更好地过渡到电动脚踏车或脚踏车，以维持生计。”

这个课程时长7小时，涵盖五大方面，例如学习如何进行车辆安全检查，以及道路驾驶技巧等。

这项课程是由就业与职能培训中心（e2i）、全国职工总会和职总自由业者和自雇人士署（UFSE），以及职总恒习（NTUC Learning Hub）联合开设的五项送餐员培训计划之一。其他课程包括急救技能、数码技能等。

所有五个课程90％的费用由新加坡精深技能发展局（SSG）、工商总会与劳动力发展局（WSG）和职总赞助。

为鼓励旗下送餐员提升职业技能，Grab也投入资金，让这些课程以近乎免费的形式开放给送餐员。

陈念辉也透露，Grab送餐员完成后能免费获得本地起步公司路明科技生产的智能头盔。

这款价值180美元的智能头盔前后都有指示灯，使用者可通过手机应用控制指示灯。

Grab今天也在基层俱乐部（The Grassroots’Club）举办了展览，邀请受禁令影响的送餐员前来了解这项课程的细节。

此外，Grab也为出席者免费分发头盔，让他们率先体验。