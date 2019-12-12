情人节拍女生冲凉 国大生被控上庭

（早报讯）又一起国大生涉嫌偷拍事件！该国大生涉情人节当天潜入宿舍厕所，偷拍两女生冲凉，被控上庭。

被告游俊超（25岁）是一名国大学生，他面对包括侮辱女性尊严及刑事擅闯的4项控状。

控状显示，被告在今年情人节，即2月14日早上约7时15分，擅闯国大的一个宿舍女生厕所，用手机偷拍正在冲凉的受害人。

他被指在3月5日凌晨2时15分左右，再次擅闯同个宿舍的厕所，用手机偷拍另一名受害女生冲凉。两名受害者也都是国大生。

被告今年10月30日被控，案件昨天（12月11日）过堂，案展明年1月20日再度过堂，律师表示，被告有意在过堂时认罪。

被告目前保释在外，并获准本月与女友及其家人出国。

若擅闯罪成，被告可被判监3个月，罚款1500元或两者兼施。若侮辱女性尊严罪成，他可面对一年监禁，罚款或两者兼施。

国大发言人受询时表示，国大绝不姑息校园内的性相关罪行，校方在今年6月已实行更严厉惩处，并于8月设立受害者关怀组（Victim Care Unit）协助受害者。

校方表示，被告被令停学，毕业也会延误，并将接受强制性辅导与改造，毕业记录上也将“留底”。

校方也及时为两受害学生提供支持与协助，令被告不得联系两人。