新人双12定终身 父母30年前同日完婚

（早报讯）年轻情侣选择在双12这一天注册结婚互定终身，很巧的是，男方的父母30年前也是在12月12日结婚，以后这两对老少夫妇可在同一天庆祝结婚周年！

年底结婚旺季，11月11日和12月12日都是不少情侣选择共结连理的日子之一。

新人林雪琴（28岁，银行职员）和王家庆（30岁，工程师）通过朋友介绍认识，两人相识相恋九个月觉得时机对了，选择在今天注册结婚。

他们选择12月12日注册，纯粹是因为觉得12.12容易记，而且12也是林雪琴中学时排球球衣的号码，是她的幸运号码。

巧的是，这对新人在选择了注册结婚的大日子后，才知道原来王家庆的父母王金满（60岁，起重机操作员）和赖金英（58岁，家庭主妇）30年前也在同一天举行婚礼。更巧的是，当年王金满和赖金英结婚时，也与儿子媳妇同岁数。

今早到婚姻注册局注册结婚的另一对新人，则是相恋九年的长跑鸳鸯。

在2010年12月12日正式拍拖，南洋理工学院恋人黄凰凰（29岁，IT经理）与学弟陈宗玮（27岁，程序管理人员），经过九年的时光，决定在相恋九年的纪念日定终身。

谈到如何保持九年的恋人关系，黄凰凰笑说：“我们彼此一直都在互相学习，自然而然地走到现在。”

同是双12，周末或是平日，结婚人数差好多。

根据婚姻注册局数据，过去六年最多人选择在双12完成终身大事的是在2015年。那年是金禧年（SG50）加上周末，当天共有340对情侣喜结良缘。

其余五年的双12皆落在平日，注册人数在58对至100对之间，相对2015年逊色不少。其中2017年是最少新人在双十二成婚的一年。

《联合晚报》已向婚姻注册局询问今天结婚人数，至截稿前未有回复。