BlueSG增设更多公共充电点

（早报讯）全岛有更多地方为电动车设置充电站，方便车主为车子充电。

共享电动车经营者BlueSG发文告透露，已在全岛组屋区和市区增设另外140个充电点，加上原有的99个充电点，共有239个充电点是开放给所有电动车用户使用，不只限于BlueSG的660辆电动车队。

下个月，BlueSG也将在陈笃生医院设置充电站，这将是第一个设于医疗设施内的充电站。

除了BlueSG，新能源集团也已在全岛设200个电动车充电点，其中52个为直流电充电器，可让车主更快速便利地充电。到了明年，新能源准备在全国设置1000个充电点，发展成本地规模最大的公共电动车充电网络。

此外，蚬壳（Shell）也在旗下10个油站内设置电动车充电站。

BlueSG也宣布更新现有的定期支付配套。原先的“特级年度会员”和“每周会员”配套，分别改为“特级半年会员”和“基本会员”配套，以给予用户更大的灵活度。

之前的配套需要用户订购至少一年的服务，新的特级半年会员配套则是订购半年，支付每月18元的会员费，车租为每分钟3角3分，至少得使用15分钟。使用这个配套的会员可以每个月获得45分钟的免费租车时间。

基本会员配套则每月须付8元的会员费，车租为每分钟3角3分，至少得使用15分钟，但随时可以退出。