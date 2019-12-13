未申报带160万元入境我国 印尼男子罚1万600元

59岁印尼籍男子声称要到本地赌场豪赌，四年来至少37次共携带160万元巨款入境我国，却没向当局申报，结果被罚款1万600元。

被告瓦德优面对37项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状。控方以其中四项提控，余项交给法官下判时一并考虑。他昨天认罪后，被判罚款。

案情显示，被告来自印度尼西亚，他多次从印尼携带未经申报的巨款入境我国，被移民与关卡局人员揭发。

根据调查，被告在2015年4月至今年6月，四年来共携带大量现金入境我国至少37次，地点包括樟宜机场第一、三和四搭客大厦，以及位于港湾附近的新加坡游轮中心（Singapore Cruise Centre）。根据条例，携带超过两万新元的现金出入境都必须向当局申报。

然而，被告每次携带上万元巨款入境我国，最少也超过两万元，最高甚至达11万元。

他最后一次于今年6月28日下午3时许，从印尼抵达樟宜机场第三搭客大厦时，试图离开入境厅，结果被一名移民局人员拦截。

移民局人员当时询问他是否有物品要申报，但他表示没有，结果包包经扫描后，被发现有大量现金，最终搜出新币和印尼盾等，总值约4万7532新元现金。

被告没有代表律师，他昨天求情时称已知错，恳请法官轻判，并批准他可以取回之前遭扣押的现金。

当被询问为何多次携带巨额现金来我国时，他表示自己想到本地赌场赌博，控方也证实他有出入赌场的记录。

法官最后批准被告还完罚款后，可取回余下的现金。