（早报讯）我国画家朱庆光今天（12月14日）凌晨12时39分病逝，享年88岁，遗下太太、三女二儿、六个孙子。

照顾朱庆光起居，协助卖画，单身的大女儿朱丽（62岁）受访时说，父亲上个月因为肺部感染和中风二次入院，本月初再度中风入住盛港医院至病逝为止。

朱丽说，父亲最近接受林少鹏导演的访问，一直期待看到华语纪录片《回望牛车水》明年1月的播映。

林少鹏说，朱庆光是本地画牛车水画最多的画家，每一条街都画（除了死人巷），油彩画面有故事，反映各行各业与人生百态，可谓写实派一代宗师，纪录片也穿插其反映低下阶层艰苦民生的木刻版画。他说：“朱老师喜欢吃，很敢讲，我们总算尽了一份绵力，留住了他的风趣幽默的访谈，还留下他做画的身影。”

朱庆光自南洋美专毕业后，在公立新华学校当校长30年后，全职作画。他在1950年代至70年代画了超过60幅牛车水旧街景，其中四幅被新邮政选作首日封和邮票。

朱庆光擅长西洋风油画，自1980年代起，以静物与动物写生为主，笔下的和平鸽、金鲤和猴子都有名气。他家中饲养的“宠鸽”一度超过20只，也养过大公鸡“阿杜“，画了20张鸡画，说这只很长命的公鸡带来财运，其中一张1993年在香港苏富比拍出2万9908新元（不含佣金），新加坡造币厂2005年将其鸡画做成限量纪念金币。朱庆光也养过十几只波斯猫，画过波斯猫、暹罗猫等。

曾获总统美术奖章及长期服务奖章的朱庆光生前自认一生很幸运，人缘不错，碰到不少贵人，多次受委制作大型壁画，包括总统府大礼堂、世界民航局总部、公积金局和五星级酒店大堂。他也多次为慈善售画筹款，2015年与七名画家捐出40幅作品为“总统挑战基金”筹款。

自2003年为朱庆光办了六次个展，大唐艺苑老板俞精忠说："朱庆光平易可人，作画尺寸大，其油画在李曼峰基础上有自己的面貌，是在美术史上有重要位置的画家。”他说，在市道好的2013年及2015年办朱庆光个展全卖光，2.1米乘1.3米的鸽画以22万8000元高价卖出。

朱庆光曾办过四代同堂展览，展出父亲朱錦堦、二女儿朱爱伦及女婿朗萨（Rearngsak）和孙子朱敏的画。

治丧处设在巴西立大道（Pasir Ris Way）6号，遗体下周三（18日）下午2时将发引至万礼火化场火化。