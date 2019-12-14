佳节期间加强执法 民防部队取缔抵触防火安全条例者

（早报讯）年底到来、佳节将至，民防部队加强执法检查，昨天到两家购物中心和九个公共娱乐场所检查，取缔抵触防火安全条例者。

新加坡民防部队今天（12月14日）发文告说，业者所抵触的条例包括未维护防火设施、逃生路线被杂物阻挡、未经审批进行防火工程施工等。上述情况可酿成失火风险、影响公众在紧急情况时疏散逃生。

民防部队表示，它严厉看待违反防火安全条例的行为，并将毫不犹豫地对违例者采取严厉的执法行动。

根据法令，初犯者可被判罚款最高5000元，重犯者将被控上庭，并可被判罚款最高1万元或坐牢最长六个月，或两者兼施。

未经审批进行防火工程施工等重大罪行，则可被判罚款最高20万元或坐牢最长24个月，或两者兼施。

民防部队提醒所有业者时刻遵守防火安全条例，确保逃生走道通畅无阻，而且逃生门不得上锁。迪斯科舞厅及酒廊等娱乐场所应避免过度拥挤，以免发生火患时妨碍安全疏散过程。民防部队接下来会继续在佳节期间展开执法检查。

公众若发现防火隐患，可拨打民防部队热线1800-280-0000或发电邮至SCDF_Fire_Safety_Feedback@scdf.gov.sg举报。

公众也可拍下照片并简短说明情况，通过myResponder手机应用发给民防部队，或上民防部队及全国防火及民事紧急应变理事会（NEFC）官网，了解防火安全贴示。