听到“获家人支持” 已婚偷拍男庭上嚎啕大哭

已婚男4周内7次犯罪偷拍女性裙底风光，昨认罪后庭上听到律师为他求情时说“获家人支持、已吸取教训”后不禁放声大哭。

30岁的张俊翔面对7项侮辱女性尊严的控状，控方以3项提控，余项由法官下判时纳入考量。

案情显示，被告去年10月浏览色情网站、观看偷拍视频后，顿时萌生制作偷拍视频的念头，想留作日后观赏。

11月7日下午4时，被告在樟宜坊买咖啡时，碰见一名穿着裙子的女郎，将她锁定为偷拍对象。

被告把手机调为拍摄模式，将手机45度探进女郎的裙底，进行拍摄。女郎感觉裙子被人触碰，转身一看，瞥见被告惊慌失措地收起手机。

女郎察觉不妥，立即质问他，要求查看被告手机。被告做贼心虚，忙将视频删除，女郎于是向在场的公众求助报警。

经过调查，被告手机除了被发现在去年11月7日两次进行拍摄，另外也在11月5日偷拍另一名女郎的裙底风光。

代表律师求情说，被告初次犯案，获得家人支持不易再犯，他已吸取教训。

听到这里，被告开始抽泣，随之放声嚎哭。陪同出庭的4名亲友，包括被告的妻子与母亲。而被告母亲更是一度上前安慰，遭法官制止，请她回座位。

代表律师指被告是在午休时偶然碰见女郎，不能当做预谋犯案，而被告事后也删除视频。

法官最终判被告入狱八周。