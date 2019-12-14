第三度援引POFMA 政府指民主党网上内容不实

（早报讯）我国政府第三次援引反假信息法令，这次是向新加坡民主党的两则面簿贴文以及一篇网页文章发出更正指示。

涉事的两则面簿贴文分别发表于11月30日和12月2日，均附有民主党网页6月8日发表的文章《民主党的人口政策：先聘新加坡人，最后裁退新加坡人》的链接，民主党也为这两则面簿贴文购买了广告。

防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处星期六（12月14日）下午发文告说，人力部长杨莉明透过办事处向民主党发出三条更正指示。

根据规定，民主党须在两则面簿贴文和网页文章上方贴出更正通知，说明贴文及网站包含具有误导性的图表，以及不实讯息。

人力部另外发出的文告指出，民主党面簿贴文中有一个图表显示本地专业人士、经理、执行员与技师（PMET）数量骤减，这不符合事实。根据人力部的劳动力调查，本地PMET的人数从2015年起就稳步增加。

人力部也澄清，2018年本地PMET被裁退的人数是2014年以来最低的，被裁退本地PMET的比例也自2015年起下降，而不是民主党网页所声称的本地PMET被裁比例越来越高；民主党图表显示外国PMET的人数近年来激增也是不实的。

我国政府是在11月25日首次援引POFMA，向做出虚假和具误导性陈述的新加坡前进党党员鲍耶（Brad Bowyer）发出更正面簿贴文指示，并在政府网站Factually列出三项更正和四项澄清。鲍耶当天上午就遵照指示在贴文中附上更正声明。

11月28日，POFMA办公室向时政新闻网站“States Times Review”主编陈智祥发出更正面簿贴文指示，但曾在革新党旗下参加2011年大选的陈智祥随后贴文拒绝更正。面簿后来在政府要求下，于11月30日在涉事贴文附上更正声明。