以65票险胜“乱” “港”当选年度汉字

（早报讯）《联合早报》“字述一年”2019年度汉字出炉，“港”以65票的微差当选，成为早报读者心目中2019年最有代表性的汉字。

“字述一年”由《联合早报》主办，今年的投选活动在11月24日到12月9日之间举行，收到的选票近1万4000张。“港”以3011票当选年度汉字，“乱”则以2946票排名第二。排在第三位的“贸”则获得995票。

早报编辑部连同10位本地专家及学者组成的评委团，遴选出的另七个入围汉字是：“反”、“怼”、“青”、“假”、“火”、“暖”和“极”（按得票排名列出）。

今年的“字述一年”揭晓活动在位于淡滨尼天地（The Tampines Hub）的The Rock School（TRS）攀岩中心举行，并由15岁的攀岩小高手张瑞恩以攀岩的方式，揭晓年度汉字。

《联合早报》兼《联合晚报》总编辑吴新迪说：“2019年，跟香港局势有关的新闻和照片，占据了《联合早报》许多天的封面，而在zaobao.sg的热门新闻排行榜上，跟香港有关的新闻也一直在榜上，所以港字当选，并不让人意外。相信我们的读者通过这些新闻和分析，也会得到一些启发，更加珍惜新加坡所拥有的。”

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