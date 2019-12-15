民主党遵从人力部提出的更正指示并将上诉

（早报讯）新加坡民主党已按政府的指示，在三则面簿贴文和网络文章中附上更正声明。该党表明将向部长申请撤销更正指示，人力部则回应，届时将研究对方的申请理由。

民主党星期天（12月15日）也在面簿页面陈述立场，否认有关本地专业人士、经理、执行员与技师（PMET）就业课题的贴文及文章，包含具误导性的图表及不实信息。

针对民主党称文章内容是基于媒体报道中引用的公开信息，人力部澄清，有关报道是指2018年所有被裁退的7070名本地人中，PMET人数有所增加。相反的，民主党却称本地PMET中，近年被裁者的比例越来越高，“在根本上是完全不同的意思”。去年的本地PMET人数超过125万人。

人力部补充说，本地PMET的被裁人数已从2015年的6460人，减少至2018年的5360人，因此民主党的说法是错误的。

民主党是在下午约2时30分发出副主席陈两裕署名的声明，回应人力部长兼内政部第二部长杨莉明星期六透过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处，向民主党发出的三条更正指示。

之后在下午5时，民主党遵从指示在个别贴文和文章中附上更正声明，并继续辩称杨莉明“得出的结论是有争议的”。

它补充说：“根据POFMA，我们必须遵守指示，但我们将申请撤销更正指示。”