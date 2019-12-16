教育部援引反假信息法令 指示人民之声创党人林鼎更正两则面簿贴文

（早报讯）政府第四次援引反假信息法令，这次指示人民之声创党人林鼎更正两则面簿贴文。

被要求更正的贴文在本月12日发表，教育部今早发文告表示已向林鼎发出更正指示。

林鼎在贴文中指，投入在外籍学生的资源达2亿3800万元，高于提供给新加坡籍学生的1亿6700万元。他进一步指人民行动党给新加坡籍学生的津贴与助学金达1亿6700万元，而给外籍学生的达2亿3800万元，意指教育部投入在新加坡学生的资源比外籍学生少。

当局指这是错误且具误导性的。教育部的常年预算达130亿元，绝大多数是花在新加坡公民，林鼎指出的1亿6700万元仅是颁发给新加坡籍大专学生的助学金，少算了教育部投入在新加坡公民学生的总额。1亿6700万和2亿3800万元因此不能相提并论。

当局指出，比较贴切的比较应该是看教育部投入在新加坡籍学生的近130亿元，为各年级的新加坡籍学生提供津贴教育，以此对比为外籍学生投入的2亿3800万元。林鼎指的2亿3800万元只占教育部总预算不到2％。

此外，教育部为新加坡籍学生提供教育，部分预算是投入在基础设施、设备、实验室和教员团队等方面，这些在中期阶段内是固定或无法变动的。投入在外籍学生的2亿3800万元，一大部分数额包括这些固定或不变动费用，无论政府录取的外籍学生比率是否很小（目前占5％），政府还是得承担这笔固定或不变动费用。