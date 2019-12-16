疑遭拖车擦撞 拖拉碾压骑士分尸

（早报讯）恐怖车祸！电单车骑士疑遭重型拖车擦撞后被拖一段又碾压，当场命丧快速公路。

这起致命车祸发生在今早（16日）约8时39分左右，地点是朝武吉知马快速公路（BKE）方向，靠近汤申路上段出口的实里达快速公路（SLE）路段。

据网上流传的视频，事故发生在快速公路的中间车道，行驶在右边车道的一辆轿车的行车记录仪摄下整个事发过程。

画面显示，一辆十轮重型拖车快速驶在中间车道，前轮拖着一辆黑色电单车及残骸，后方六轮跟着碾过电单车骑士，尸体当场血肉模糊。

骑士疑似被拖车擦撞后倒地，接着惨遭拖一段距离后被碾压，身体断成两截命丧当场，而拖车则继续往前开。

另一支视频显示，有两辆汽车一前一后停在同路段的最右边车道，其中后方的白色轿车左边尾部的防撞杠被撞毁。

事发后，快速公路上可见电单车的残骸和骑士的尸体，场面惨不忍睹。

警方受询时表示，当局今早8时45分，在上述路段接到一起涉及两辆汽车、一辆电单车和一辆大卡车的车祸。45岁的电单车骑士过后被救护人员当场宣告不治。

民防部队受询时指出，当局早上8时50分接到通报，一名40来岁的华族男子在救护人员到场后，当场被宣告不治。

调查正在进行中。

警方也说，当局知道有关车祸的视频在网上流传。当局促请公众不要传送这些视频。