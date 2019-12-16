我国驻美大使投书驳斥华邮对POFMA批评

（早报讯）我国驻美国大使米尔普里投书美国《华盛顿邮报》，驳斥该报12月2日网络版评论中，对我国防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）的批评，但对方拒绝全文刊载。

我国通讯及新闻部昨天公开米尔普里投书内容，以及通讯及新闻部媒体政策司司长杜国樑写给华邮发行人雷恩（Fred Ryan）以及维权组织“人权观察”（Human Rights Watch）亚洲区副主任费尔·罗柏森（Phil Robertson）的两封信函。

为华邮撰写科技政策专栏的记者凯特（Cat Zakrzewski），是在12月2日的评论中指POFMA等同审查制度，并引述不具名批评者，称此举会造成“寒蝉效应”。

米尔普里12月7日在写给华邮言论主任杰米莱利（Jamie Riley Kolsky）的信中指出，“审查制度”意味着禁止或者压制违法材料，但新加坡政府并没有不允许任何言论的发表。

“我们只要求面簿在违规贴文后附加一个更正事实的链接，原帖的内容保持不变，读者可以一起阅读原帖将它和政府的回应一起阅读，并做出何者属实的判断。”

他也指出，华邮和许多报纸一样，在报道中警告公众，说科技公司在网上发表和传播虚假信息对民主带来很大的威胁。

米尔普里说：“作为一个使用英语的多元种族、多元宗教开放社会，新加坡比世界上大多数国家更容易受到假消息威胁。POFMA要求科技公司刊载澄清声明，传达这些消息给虚假陈述的目标受众，以确保讨论是公平的。”

根据杜国樑昨天写给雷恩的信函，杰米莱利后来表示不会刊登回应网络版文章的来函，并建议米尔普里和凯特直接联系；凯特则拒绝全文刊载米尔普里的回应，只在评论中引用一小段文字，说明新加坡面对假新闻的威胁。

不过，凯特只字不提新加坡政府虽然对一篇被指不实的面簿贴文采取行动，但人们仍然能够完整地阅读涉事帖文。

杜国樑在给雷恩的信中也说：“具有讽刺意味的是，指责新加坡政府推行审查制度的华邮拒绝刊登投书，也没有更详尽地报道，使得这些虚假指控继续流传。”

米尔普里写给华邮的信中也指出，凯特的专栏以相当长的篇幅引述罗柏森的言论，而人权观察也曾在2017年12月发表长篇报告，指新加坡政府压制言论自由，但国会特选委员会去年举行网络假信息听证会的时候，人权观察虽然接受邀请，但对方后来以日期不配合为由决定不出席。

米尔普里在信中透露，委员会另外提供了8个日期，并提议通过视讯会议供证，但对方都不接受。

米尔普里也说，我国政府仍然有意和罗柏森探讨POFMA以及我国人权记录，一名新加坡部长将在任何一个本地大学举行的论坛上和对方辩论，并愿意通过面簿直播。

他说：“我们希望罗柏森先生此番不会再度拒绝我们的邀请。”